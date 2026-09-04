Salzburger Mime sprang für einen Hollywoodstar ein

Ehemaliger Europameister im Breakdance

Das düstere Genre hat Wagner aber nicht ausschließlich gepachtet. Am Sonntag flimmert er in der romantischen ZDF-Reihe „Rosamunde Pilcher“ über die TV-Schirme. Begonnen hat der Salzburger seine Karriere überhaupt mit Breakdance. Mit nur 15 Jahren wurde er Europameister. Über den Tanz führte sein Weg schließlich vor die Kamera. Als Quereinsteiger und Autodidakt wurde der 35-Jährige 2013 für den ORF-Kinofilm „Rise Up and Dance“ entdeckt und fand so zur Schauspielerei. „Die Vielseitigkeit dieses Berufs hat mich fasziniert.“