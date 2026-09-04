Bei einer Lebensader gegen Trockenheit und Dürre

Die Sonne steht hoch, doch mitten im Auwald glitzert und strömt das Wasser. Vögel zwitschern, Libellen schwirren, zwischen den Bäumen rauscht es. Wir waren vom mächtigen Donaukraftwerk im Bezirk Tulln, das sich wie ein Wächter aus Stahl, Beton und Turbinen gegen den ewigen Strom der Donau stemmt, zum Lokalaugenschein mit Verbund-General Michael Strugl und Christian Weichselbraun, seinem Leiter aller Stauanlagen im weiten Land und auch in Wien ins geheimnisvolle Grün aufgebrochen.