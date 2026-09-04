Einsatzfahrzeuge crashen auf Weg zu Wohnungsbrand

Dramatische Momente in Dornbirn: Ein Handwerker bemerkte am Freitagmorgen dichten Rauch in einer Wohnung in Dornbirn und alarmierte die Einsatzkräfte. Auf dem Weg zum Brandort kollidierten jedoch zwei Einsatzfahrzeuge.
Der Handwerker war im Nebengebäude beschäftigt, als er Rauch im Nachbarhaus bemerkte. Der Mann setzte umgehend einen Notruf ab. Gemeinsam mit rasch eintreffenden Polizisten schritt der Arbeiter zur Tat und rettete eine unter Schock stehende Frau aus einer Wohnung.
Ersten Informationen zufolge stand die betroffene Wohnung selbst leer. Wie es zu dem Wohnungsbrand kam, ist noch unklar.
Einsatzfahrzeuge kollidierten
Für zusätzliches Aufsehen sorgte ein Verkehrsunfall im Rahmen des Einsatzes: Der Fahrer eines Feuerwehrwagens dürfte ersten Erkenntnissen zufolge einen Polizeibus übersehen haben.
Der Beamte am Steuer des Streifenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und eine Kollision verhindern – die beiden Dienstfahrzeuge krachten ineinander.
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