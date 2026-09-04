Sydney Sweeney lässt im Nacktkleid tief blicken

In Venedig verliebt

Begleitet wird Sweeney heuer übrigens von ihrem Freund Scooter Braun. Für das Paar hat Venedig eine ganz besondere Bedeutung, denn Sweeney und Braun lernten sich im letzten Jahr genau hier bei der Hochzeit von Jeff Bezos mit seiner Lauren Sánchez Bezos kennen.