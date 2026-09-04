Sydney Sweeney lässt im Nacktkleid tief blicken

Heiß, heißer, Sydney Sweeney! Die Hollywood-Schönheit sorgte abseits des roten Teppichs der Filmfestspiele in Venedig für den wohl aufsehenerregendsten Auftritt dieser Tage. Ihr silbergrau glitzerndes Kleid überließ bei einem Event von Armani Beauty nämlich nicht mehr viel der Fantasie ...
Zum exklusiven Dinner in den Giardini Reali in Venedig erschien Sydney Sweeney in einem silbergrauen Glitzerkleid von Armani mit Spaghetti-Trägern, das sich nicht nur perfekt um ihre Kurven legte. Der semitransparente Stoff ließ zudem tiefe Einblicke zu.
Sweeney ließ Slip und mehr blitzen
Denn unter dem durchsichtigen Stoff trug die Hollywood-Blondine, die ihre lange Mähne in sanften Wellen gestylt trug, nicht viel. Lediglich ein schwarzes Höschen blitzte unter dem Kleid hervor.
Doch auch von hinten war Sweeney ein echter Blickfang – dank eines extratiefen Rücken-Dekolletés!
Sweeney ist in Venedig gern gesehener Gast. Einen Film stellt die Schauspielerin in diesem Jahr allerdings am Lido nicht vor, vielmehr ist sie als Botschafterin für Armani Beauty in der Lagunenstadt unterwegs.
In Venedig verliebt
Begleitet wird Sweeney heuer übrigens von ihrem Freund Scooter Braun. Für das Paar hat Venedig eine ganz besondere Bedeutung, denn Sweeney und Braun lernten sich im letzten Jahr genau hier bei der Hochzeit von Jeff Bezos mit seiner Lauren Sánchez Bezos kennen.
Kein Wunder, dass die Turteltäubchen die Romantik der Serenissima für sich zu nutzen wussten und nicht nur Händchen haltend die engen Gassen erkundeten, sondern auch gemeinsam eine Gondelfahrt durch die Kanäle der Stadt machten. Heiße Küsse inklusive!
Sweeney trug dabei ein weißes Kleid mit V-Ausschnitt, das ihre Kurven perfekt umspielte. Ihr Freund kombinierte zu einer Shorts ein weißes Hemd und ein Baseball-Kapperl.
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