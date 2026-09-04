Bauer verhindert größeren Waldbrand nahe Bregenz

Die Florianijünger standen dabei vor einer logistischen Hürde: Das unwegsame Gelände ließ sich nicht mit Tanklöschfahrzeugen befahren, zudem fehlten Hydranten im direkten Umkreis. Folglich musste das benötigte Wasser aus Buch zum Brandort gepumpt werden. Der Auslöser für das Feuer ist derzeit noch völlig unklar.