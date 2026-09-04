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Nächtlicher Einsatz

Bauer verhindert größeren Waldbrand nahe Bregenz

Vorarlberg
04.09.2026 09:21
Die Feuerwehr konnte mit ihren Löschfahrzeugen nicht direkt bis zum Brandort fahren. Das Wasser ...
Die Feuerwehr konnte mit ihren Löschfahrzeugen nicht direkt bis zum Brandort fahren. Das Wasser musste mit langen Schläuchen in den Wald gepumpt werden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein aufmerksamer Landwirt hat Donnerstagabend in Buch (Bezirk Bregenz) durch seine rasche Reaktion Schlimmeres verhindert: Bei der Arbeit entdeckte er Feuer in einem Wald, alarmierte die Helfer und begann umgehend selbst mit den Löscharbeiten.

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Ersten Informationen zufolge war der Landwirt gegen 20.30 Uhr damit beschäftigt, sein Heu einzubringen. Zufällig bemerkte er ein verstecktes Glutnest in einem angrenzenden Waldstück. Der Mann zögerte keine Sekunde: Er wählte den Notruf, beförderte das trockene Heu aus der Gefahrenzone und begann eigenständig, das Feuer zu löschen.

Hätte der Landwirt das versteckte Glutnest nicht zufällig entdeckt, wäre es wohl zur Katastrophe ...
Hätte der Landwirt das versteckte Glutnest nicht zufällig entdeckt, wäre es wohl zur Katastrophe gekommen.(Bild: Shourot Maurice)
Eilig wurde das Heu aus der Gefahrenzone geschafft.
Eilig wurde das Heu aus der Gefahrenzone geschafft.(Bild: Shourot Maurice)
Die Feuerwehren Lauterach, Wolfurt und Buch rückten zur Brandbekämpdung an.
Die Feuerwehren Lauterach, Wolfurt und Buch rückten zur Brandbekämpdung an.(Bild: Shourot Maurice)

Schwierige Wasserversorgung
Durch seinen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. Dennoch standen die Feuerwehren Wolfurt, Lauterach und die örtliche Wache stundenlang im Einsatz.

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Die Florianijünger standen dabei vor einer logistischen Hürde: Das unwegsame Gelände ließ sich nicht mit Tanklöschfahrzeugen befahren, zudem fehlten Hydranten im direkten Umkreis. Folglich musste das benötigte Wasser aus Buch zum Brandort gepumpt werden. Der Auslöser für das Feuer ist derzeit noch völlig unklar.

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