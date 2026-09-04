Dollinger: „Wir wollen den Kultklub Rapid ärgern“

Regionalligist Austria Klagenfurt hat in der 2. Runde des ÖFB-Cups am Samstag Rapid Wien zu Gast! Auf das Duell freut sich natürlich auch Klagenfurts Sportchef Matthias Dollinger, der selbst von 1. Juli 2005 bis 1. Jänner 2007 für Grün-Weiß auflief. Vor allem einen Auftritt in der Champions League wird „Motte“ nie vergessen.
Wiedersehen macht Freude! Regionalligist Austria Klagenfurt empfängt am Samstag (20.30) in Runde 2 im ÖFB-Cup im Schlager Rapid Wien – das ist auch für Austria-Sportchef Matthias Dollinger ein besonderes Match. Der Kärntner lief eineinhalb Jahre für Grün-Weiß auf. Mit Rapids aktuellem Sportchef Markus Katzer, Geschäftsführer Steffen Hoffmann oder Andi Ivanschitz war er ganz dick. „Ich freu mich schon, nach dem Match werden wir sicher länger plaudern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.