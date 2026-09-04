Dollinger: „Wir wollen den Kultklub Rapid ärgern“

Wiedersehen macht Freude! Regionalligist Austria Klagenfurt empfängt am Samstag (20.30) in Runde 2 im ÖFB-Cup im Schlager Rapid Wien – das ist auch für Austria-Sportchef Matthias Dollinger ein besonderes Match. Der Kärntner lief eineinhalb Jahre für Grün-Weiß auf. Mit Rapids aktuellem Sportchef Markus Katzer, Geschäftsführer Steffen Hoffmann oder Andi Ivanschitz war er ganz dick. „Ich freu mich schon, nach dem Match werden wir sicher länger plaudern.“