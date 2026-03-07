Vorteilswelt
Lipidmanagement nötig

Cholesterin früh senken, das Herz schützen!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
07.03.2026 16:00
Ablagerungen in den Gefäßen schaden mitunter dem Herz.
Ablagerungen in den Gefäßen schaden mitunter dem Herz.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Wer Herz und Gefäße gesund halten will, muss seine Blutfettwerte im Auge behalten. Denn Atherosklerose (Arterienverkalkung) hängt immer damit zusammen. Lipidmanagement ist also zentral, wenn es darum geht, die Lebenspumpe zu schützen.

„Fakt ist, es gibt keine Atherosklerose ohne erhöhtes LDL-Cholesterin (LDL-C, ,schlechtes Cholesterin´). Erhöhte Cholesterinwerte sind direkt an der Entstehung der Krankheit beteiligt. Der Übergang vom gesunden Gefäß bis hin zur Plaque-Ruptur (Aufreißen einer Gefäß-Ablagerung) entwickelt sich langsam über Jahrzehnte hinweg. Es spielen auch noch viele andere Faktoren eine Rolle, aber dies ist entscheidend“, erklärt MR OA Dr. Helmut Brath, Diabetes- und Stoffwechselambulanz am ÖGK-Gesundheitszentrum Favoriten (Wien).

Schon Kinder können erhöhte Werte haben
Daher gilt es, die Cholesterinwerte so schnell wie möglich zu senken, sogar schon bei betroffenen Kleinen: „Bestehen erhöhte Werte bereits im Kindes- oder Jugendalter, müssen diese therapiert werden.“

Eine aktuelle Studie zeigte die Effekte einer frühen Lipidsenkung: Wurde behandelt, war die kardiovaskuläre Ereignisrate (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) ab dem 40. Lebensjahr nicht größer als bei Personen mit nicht erhöhten Lipidwerten“, so der Experte. Ab der Diagnose erhöhter Cholesterinwerte muss also eine Therapie erfolgen, unabhängig vom Alter. Die gesamte Lebensbelastung durch erhöhtes LDL-C ist essenziell für das Fortschreiten der Atherosklerose.

Moderne Arzneien als wichtige Unterstützung
„Es ist unglaublich, was wir mit den heutigen Medikamenten erreichen können. Alle Patienten sollten daher ihren LDL-C-Wert sowie den individuellen Zielwert kennen- und darauf muss hin therapiert werden“, so Dr. Brath. Dieser kann extrem niedrig angesetzt sein, wenn z.B. bereits ein Herzinfarkt oder Schlaganfall stattgefunden hat. Bei der in den Leitlinien ergänzten Kategorie „extremes Risiko“ soll er etwa auf unter 40 mg/dl gesenkt werden. Zum Vergleich: Personen ohne erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko sollten Werte unter 116 mg/dl aufweisen.

Fakt ist, es gibt keine Atherosklerose ohne erhöhtes LDL-Cholesterin (LDL-C, ,schlechtes Cholesterin´)

MR OA Dr. Helmut Brath, Diabetes- und Fettstoffwechselambulanz am ÖGK-Gesundheitszentrum Favoriten (Wien), Vorstandsmitglied der Österreichischen Cholesterin Allianz

Auch zum Lipoprotein(a)-Wert hat der Experte Neuigkeiten: Diesen sollte jeder Mensch kennen, denn dieser kann Gefahr für Herz und Blutgefäße bedeuten. MR OA Dr. Brath: „Der Wert ist genetisch festgelegt und kann nicht durch Lebensstilmaßnahmen beeinflusst werden. Da er sich nicht verändert, ist nur eine Messung im Leben erforderlich. Erhöhte Lp-(a-)Werte (über 50 mg/dl) sind mit deutlich höherem kardiovaskulären Risiko vergesellschaftet.“

Arzneien gegen Lp(a) in Sicht
Bisher kann das Lp(a) nicht medikamentös reduziert werden, weshalb das Gesamtrisiko durch Senkung des LDL-C reduziert werden sollte. Es sind aber bereits vielversprechende Medikamente in Entwicklung, die das Lp(a) um bis zu 90 % senken. Wie sich das auf Herzrisiko und Todesfälle auswirken wird, soll sich laut Experten demnächst herausstellen.

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
07.03.2026 16:00
