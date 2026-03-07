Cholesterin früh senken, das Herz schützen!

Moderne Arzneien als wichtige Unterstützung

„Es ist unglaublich, was wir mit den heutigen Medikamenten erreichen können. Alle Patienten sollten daher ihren LDL-C-Wert sowie den individuellen Zielwert kennen- und darauf muss hin therapiert werden“, so Dr. Brath. Dieser kann extrem niedrig angesetzt sein, wenn z.B. bereits ein Herzinfarkt oder Schlaganfall stattgefunden hat. Bei der in den Leitlinien ergänzten Kategorie „extremes Risiko“ soll er etwa auf unter 40 mg/dl gesenkt werden. Zum Vergleich: Personen ohne erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko sollten Werte unter 116 mg/dl aufweisen.