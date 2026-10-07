Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Torjäger gesucht

Nur drei Spieler trafen zweistellig für Altach

Vorarlberg
07.10.2026 18:55
Patrick Greil (Mitte) weiß, wie man Tore schießt.
Patrick Greil (Mitte) weiß, wie man Tore schießt.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Mit einem Stürmer, der regelmäßig trifft, lebt es sich als Fußballmannschaft deutlich leichter. Einen richtigen Goalgetter hatten die Altacher in ihren Bundesliga-Jahren aber selten – nur Hannes Aigner, Patrick Greil und Leonardo da Silva scorten mehr als zehn Treffer in einem Spieljahr.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Ikone wie Hannes Aigner, der in der Zeit von 2012 bis 2018 stolze 85 Treffer – davon 36 in der Bundesliga – erzielte, wird es in Altach so schnell nicht mehr geben. An diesen 36 Aigner-Toren spießt es sich im Rheindorf überhaupt. Nur dreimal in 15 Saisonen hat die SCR-Offensive die magische Aigner-Zahl übertroffen. Darunter 2008/09, als man 56 Treffer erzielte, mit 90 Gegentoren die Kiste aber so voll bekam, dass keine Rettung möglich war.

Hannes Aigner (r.) ist nach wie vor der Rekordtorschütze bei den Altachern.
Hannes Aigner (r.) ist nach wie vor der Rekordtorschütze bei den Altachern.(Bild: GEPA)

Altachs beste Alltime-Scorer hinter Aigner sind Louis Ngwat-Mahop (18 Tore), Manfred Fischer (17), Christian Gebauer, Atdhe Nuhiu (je 16) sowie Mergim Berisha, Leonardo da Silva und Patrick Greil (je 14).

Damit, dass Greil in der Vorsaison Altach fast im Alleingang in der Bundesliga gehalten hat, war nicht unbedingt zu rechnen. Vor seinem SCRA-Engagement traf der Salzburger in der höchsten Liga bei 64 Einsätzen nämlich nur fünfmal.

Lesen Sie auch:
Die Altacher sind nach den ersten sieben Runde am Boden – zumal es zuletzt fünf Pleiten in Serie ...
Sport Tv Logo
Zuletzt 5 Niederlagen
Altacher Pleitenserie am „besten“ Weg in die Top-3
07.10.2026
Sport Tv Logo
Oft zu harmlos
Die Altacher Kicker sind derzeit sehr Foul-faul
24.09.2026

Greil hat noch Chancen
Der letzte Rheindörfler vor Greil, dem in einer Saison zehn oder mehr Tore gelangen, war Aigner mit zwölf (2014/15). Mit 14 Treffern (2006/ 07) ist Leonardo noch immer Altachs Rekordhalter vor Aigner und Greil. Kein anderer der zahlreichen Angreifer kam in einer Saison auf zehn oder mehr Treffer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
07.10.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 21°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
14° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
467.533 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
203.355 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
131.324 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1557 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1263 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1190 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Mehr Vorarlberg
Torjäger gesucht
Nur drei Spieler trafen zweistellig für Altach
Wie geht es weiter?
Wochen der Wahrheit liegen nun vor ÖTV-Youngster
Lenker gesucht
Wilde Verfolgungsjagd endet mit Wasserfontäne
Strafmündig mit 12?
Landtag uneins über Umgang mit Tätern
5 Kandidaten
Anwärter auf Kulturpreis Vorarlberg stehen fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf