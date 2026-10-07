Nur drei Spieler trafen zweistellig für Altach

Mit einem Stürmer, der regelmäßig trifft, lebt es sich als Fußballmannschaft deutlich leichter. Einen richtigen Goalgetter hatten die Altacher in ihren Bundesliga-Jahren aber selten – nur Hannes Aigner, Patrick Greil und Leonardo da Silva scorten mehr als zehn Treffer in einem Spieljahr.
Eine Ikone wie Hannes Aigner, der in der Zeit von 2012 bis 2018 stolze 85 Treffer – davon 36 in der Bundesliga – erzielte, wird es in Altach so schnell nicht mehr geben. An diesen 36 Aigner-Toren spießt es sich im Rheindorf überhaupt. Nur dreimal in 15 Saisonen hat die SCR-Offensive die magische Aigner-Zahl übertroffen. Darunter 2008/09, als man 56 Treffer erzielte, mit 90 Gegentoren die Kiste aber so voll bekam, dass keine Rettung möglich war.
Altachs beste Alltime-Scorer hinter Aigner sind Louis Ngwat-Mahop (18 Tore), Manfred Fischer (17), Christian Gebauer, Atdhe Nuhiu (je 16) sowie Mergim Berisha, Leonardo da Silva und Patrick Greil (je 14).
Damit, dass Greil in der Vorsaison Altach fast im Alleingang in der Bundesliga gehalten hat, war nicht unbedingt zu rechnen. Vor seinem SCRA-Engagement traf der Salzburger in der höchsten Liga bei 64 Einsätzen nämlich nur fünfmal.
Greil hat noch Chancen
Der letzte Rheindörfler vor Greil, dem in einer Saison zehn oder mehr Tore gelangen, war Aigner mit zwölf (2014/15). Mit 14 Treffern (2006/ 07) ist Leonardo noch immer Altachs Rekordhalter vor Aigner und Greil. Kein anderer der zahlreichen Angreifer kam in einer Saison auf zehn oder mehr Treffer.
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