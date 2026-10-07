Nur drei Spieler trafen zweistellig für Altach

Eine Ikone wie Hannes Aigner, der in der Zeit von 2012 bis 2018 stolze 85 Treffer – davon 36 in der Bundesliga – erzielte, wird es in Altach so schnell nicht mehr geben. An diesen 36 Aigner-Toren spießt es sich im Rheindorf überhaupt. Nur dreimal in 15 Saisonen hat die SCR-Offensive die magische Aigner-Zahl übertroffen. Darunter 2008/09, als man 56 Treffer erzielte, mit 90 Gegentoren die Kiste aber so voll bekam, dass keine Rettung möglich war.