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Ungewöhnliche Anreise

Radltour nach Singapur: Bottas nach 420 km am Ziel

Formel 1
07.10.2026 19:18
Valtteri Bottas fuhr mit dem Rad von Malaysia nach Singapur.
Valtteri Bottas fuhr mit dem Rad von Malaysia nach Singapur.(Bild: Krone-Collage/AFP/VIOLETA SANTOS MOURA, Screenshot x.com)
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Von krone Sport

Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat seine ungewöhnliche Anreise zum Grand Prix von Singapur erfolgreich beendet. Der Cadillac-Pilot hatte sich nach dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia am vergangenen Sonntag auf sein Fahrrad geschwungen und ist am (heutigen) Mittwoch in dem Stadtstaat südlich von Malaysia angekommen.

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  Der 37-Jährige legte knapp 420 Kilometer auf seinem Gravelbike zurück, wie er über die Fitness-App Strava dokumentierte. An seinem Schlusstag absolvierte der frühere Mercedes-Pilot die verbleibenden 40,16 Kilometer ins Herz von Singapur in einer Stunde und 39 Minuten. Somit kann Bottas vor den obligatorischen Medienterminen am Donnerstag noch ordentlich durchschnaufen.

Bottas ist begeisterter Radfahrer und mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell zusammen. Der Finne war beim Formel-1-Rennen am Sonntag in Sepang vorzeitig ausgeschieden und konnte deshalb zeitig aufs Rad steigen.

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