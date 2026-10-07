Radltour nach Singapur: Bottas nach 420 km am Ziel

Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat seine ungewöhnliche Anreise zum Grand Prix von Singapur erfolgreich beendet. Der Cadillac-Pilot hatte sich nach dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia am vergangenen Sonntag auf sein Fahrrad geschwungen und ist am (heutigen) Mittwoch in dem Stadtstaat südlich von Malaysia angekommen.