Israel gedenkt der Opfer: Wunden heilen niemals

Der 7. Oktober hat sich tief ins Gedächtnis Israels eingebrannt. Zwei Jahre lang stand dieser Tag nicht nur im Zeichen des Gedenkens an die rund 1200 Opfer, die von der Terror-Organisation Hamas ermordet wurden. Es war auch ein Tag des Wartens. Auf Menschen, die noch immer in den Tunneln der Hamas festgehalten wurden. Heuer ist das erstmals anders ...