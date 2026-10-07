Austria-Boss: „So werden wir die Liga zerstören!“

Alles neu bei Violett! Slobodan Grubor ist nicht mehr Trainer von Regionalligist Austria Klagenfurt – und zeigt sich geknickt. Der Ex-Bomber von Bayern München, Carsten Jancker, übernimmt wieder. So sieht sein Vertrag aus, das schmerzt den einstigen Champions-League-Sieger, diese Spieler will sein Boss Helmut Kaltenegger holen – und das sind die großen Ziele.