Austria-Boss: „So werden wir die Liga zerstören!“

Alles neu bei Violett! Slobodan Grubor ist nicht mehr Trainer von Regionalligist Austria Klagenfurt – und zeigt sich geknickt. Der Ex-Bomber von Bayern München, Carsten Jancker, übernimmt wieder. So sieht sein Vertrag aus, das schmerzt den einstigen Champions-League-Sieger, diese Spieler will sein Boss Helmut Kaltenegger holen – und das sind die großen Ziele.
Zwei Pleiten in Folge (mit 0:5-Toren) haben Austria Klagenfurts Coach Slobodan Grubor das Genick gebrochen. Der 58-Jährige musste den Trainersessel beim Regionalligisten räumen, bekam dies am Mittwoch-Vormittag vermittelt, verabschiedete sich noch von der Truppe.
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