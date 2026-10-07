Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle

Mehr als 330.000 Euro für Luxusauto

Der Autobauer plant zudem, weniger Modelle zu produzieren. Leiters Strategie „Sportwagenschmiede ‘35‘“ sieht vor, den Schwerpunkt im Angebot nach oben zu verschieben, auf lukrative Spitzenmodelle und Sonderanfertigungen. Den Durchschnittspreis von Top-Modellen, von denen mindestens 10.000 Exemplare im Jahr verkauft werden sollen, will Leiters bei verbesserten Produkten um 20 Prozent auf mehr als 330.000 Euro erhöhen. Neu auf den Markt gebracht werden sollen unter anderem eine Supersportwagenplattform und ein Luxus-SUV oberhalb des Cayenne. Bis in die 2030er-Jahre will der Konzern zwei Drittel Verbrenner und ein Drittel batterieelektrische Autos anbieten.