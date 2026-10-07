Nachtheli war das erste Mal im „scharfen“ Einsatz

Der Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 wurde in Ranshofen nach einem schweren Unfall mit Motorrad gebraucht. Für das Team war es eine Premiere, immerhin ist der Heli erst seit eineinhalb Wochen rund um die Uhr im Einsatz. Flugretter Klaus Vorich schildert der „Krone“ den perfekten Abflauf.