Nachtheli war das erste Mal im „scharfen“ Einsatz

Der Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 wurde in Ranshofen nach einem schweren Unfall mit Motorrad gebraucht. Für das Team war es eine Premiere, immerhin ist der Heli erst seit eineinhalb Wochen rund um die Uhr im Einsatz. Flugretter Klaus Vorich schildert der „Krone“ den perfekten Abflauf.
„Man ist hoch konzentriert, hat es im Simulator auch geübt – aber es ist trotzdem Neuland. Umso schöner ist es, wenn alles perfekt funktioniert“, schildert Flugretter Klaus Vorich.
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