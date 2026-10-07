Roglic holt EM-Heimsieg im Zeitfahren

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat sich vor Heimpublikum den EM-Titel im Zeitfahren geholt.
Am Mittwoch siegte der 36-Jährige auf den 22,1 Kilometern rund um Sencur nach 28:16 Minuten mit sieben Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Bruno Armirail und 29 Sek. auf dessen Landsmann Maxime Decombe. Felix Großschartner wurde 13. (+1:01 Min.). Bei den Frauen siegte die Schweizerin Marlen Reusser, Österreicherin war keine am Start. Im U23-Rennen belegte Tabea Huys Rang 7.
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