Roglic holt EM-Heimsieg im Zeitfahren

Am Mittwoch siegte der 36-Jährige auf den 22,1 Kilometern rund um Sencur nach 28:16 Minuten mit sieben Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Bruno Armirail und 29 Sek. auf dessen Landsmann Maxime Decombe. Felix Großschartner wurde 13. (+1:01 Min.). Bei den Frauen siegte die Schweizerin Marlen Reusser, Österreicherin war keine am Start. Im U23-Rennen belegte Tabea Huys Rang 7.