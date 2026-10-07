Herbstmesse Treffpunkt für das ganze Land Tirol

Müde von der Schnäppchenjagd durch die Herbstmesse oder vom bunten Programm, das dort geboten wird? Dann nicht gleich nach Hause gehen, sondern sich einfach beim Stand der „Tiroler Krone“ erfrischen und neue Kräfte tanken. Bei der 92. Ausgabe der beliebten Publikumsmesse sind auch wir wieder mit einem Stand vertreten. Zu finden ist der „Krone“-Truck, der ein echter Hingucker ist, im ersten Stockwerk der Halle B1.