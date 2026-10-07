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339 Aussteller vor Ort

Herbstmesse Treffpunkt für das ganze Land Tirol

Tirol
07.10.2026 19:00
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Zum 92. Mal öffnete am Mittwoch die Herbstmesse in Innsbruck ihre Tore. Die „Krone“ schaute sich um, was es für „Schnäppchenjäger“ und Co. alles gibt. Auch wir sind mit einem Stand vertreten und freuen uns auf Besucher.

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Für die einen ist sie eine Gelegenheit, um alte Bekannte wieder einmal zu treffen, für die anderen eine Möglichkeit, um das eine oder andere „Schnäppchen“ zu jagen, und für all jene, die gerade ihr eigenen vier Wände neu einrichten, ein Ort der Inspiration. Am Mittwoch öffnete die Innsbrucker Herbstmesse zum mittlerweile 92. Mal ihre Tore, die noch bis inklusive Sonntag geöffnet bleiben.

Am ersten Tag war die „größte Einkaufs- und Erlebniswelt Tirols im Herbst“ – wie sie von den Initiatoren beworben wird – überaus gut besucht. Schon bei der Fahrt zur Messe sichtete die „Krone“ zahlreiche Besucher, die in Richtung Haupteingang pilgerten.

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Von A wie Automobil bis Z wie Zillertaler Krapfen
Die Anzahl der heurigen Aussteller beläuft sich auf beachtliche 339, wobei die bunte Palette von A wie Automobil bis Z wie Zillertaler Krapfen reicht. Und was wird alles geboten?

Mit Bonuscard gratis

  • Für unsere Abonnenten ist der Eintritt in die Herbstmesse kostenlos. Wichtig: Bitte die Bonuscard vorweisen!
  • Für alle Besucher gilt, dass die Anreise mit Zug, Bus und Bahn gratis ist. Die Messe Innsbruck hat eine eigene Haltestelle für Züge.

Wie schon in den Vorjahren liegt ein Schwerpunkt auf dem eigenen Zuhause. Von Möbeln und Betten bis hin zu Küchen und dem Wintergarten präsentieren die Standbetreiber die neuesten Trends, um das Daheim zu einer echten Wohlfühloase zu machen. Sportlicher geht es bei den Tiroler Sportvereinen zu, wo die Bandbreite von Karate und Turniertanz über den Schießsport bis zum Segeln und zur Leichtathletik reicht.

Auch schmucke Oldtimer gibt es auf der Messe zu bestaunen.
Auch schmucke Oldtimer gibt es auf der Messe zu bestaunen.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Herbstmesse lockte am ersten Tag viele Besucher an.
Die Herbstmesse lockte am ersten Tag viele Besucher an.(Bild: Christof Birbaumer)

Live-Acts und Modeschau runden das Programm ab
Voll und ganz auf ihre Kosten kommen nicht nur eingangs genannte Schnäppchenjäger bei diversen Schmuck- und Modeständen, sondern auch alle, die mehr zum Thema Sicherheit erfahren möchten. Neben der Polizei, die – wie berichtet – mit einem „Crime Experience“ Escape-Room lockt, präsentieren auch das Rote Kreuz sowie die 6. Gebirgsbrigade des Bundesheers ihre täglichen Aufgaben und vermitteln spannendes Wissen.

Lesen Sie auch:
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03.10.2026

Abgerundet wird das bunte Programm durch musikalische Live-Acts (unter anderem kommen Josh oder Lemo) und Modeschauen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Im oberen Stock in Halle B1
Besuch bei der „Krone“ lohnt sich

Müde von der Schnäppchenjagd durch die Herbstmesse oder vom bunten Programm, das dort geboten wird? Dann nicht gleich nach Hause gehen, sondern sich einfach beim Stand der „Tiroler Krone“ erfrischen und neue Kräfte tanken. Bei der 92. Ausgabe der beliebten Publikumsmesse sind auch wir wieder mit einem Stand vertreten. Zu finden ist der „Krone“-Truck, der ein echter Hingucker ist, im ersten Stockwerk der Halle B1.

Alina (links) und Maria-Christina freuen sich auf viele Besucher bei unserem „Krone“-Truck in ...
Alina (links) und Maria-Christina freuen sich auf viele Besucher bei unserem „Krone“-Truck in der Halle B1.(Bild: Christof Birbaumer)

Für unsere Abonnenten und deren Begleitung gibt es einen kostenlosen Kaffee – Bonuscard nicht vergessen! Interessenten, die noch nicht zur großen „Krone“-Familie gehören, informieren wir sehr gerne über die diversen Abomöglichkeiten. Und es gibt auch etwas zu gewinnen. Beim Spiel „Heißer Draht“ warten als Preis ein Einkaufschip, Schnapskarten und Samen für Wildblumen.

Freilich gibt es auch genügend Exemplare, um in der neuesten Ausgabe zu lesen und sich über die wichtigsten Nachrichten des Tages zu informieren. Alle sind willkommen!

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