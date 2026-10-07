Arbeiter machen bei Reinigung brisanten Fund

Abstand halten und Polizei alarmieren

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Woher das Leuchtspurprojektil stammt und wie lange es bereits auf dem Dachboden lag, ist noch unklar. Die Polizei erinnert aus diesem Anlass daran, verdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial keinesfalls zu berühren oder zu bewegen. Stattdessen sollte man Abstand halten und umgehend den Polizeinotruf 133 oder 112 verständigen.