Arbeiter machen bei Reinigung brisanten Fund

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Dienstagvormittag in Wien-Simmering für einen Polizeieinsatz gesorgt. Arbeiter stießen bei Reinigungsarbeiten auf einem Dachboden auf einen verdächtigen Gegenstand und reagierten genau richtig.
Die Arbeiter fackelten nicht lange, alarmierten sofort die Polizei und hielten Abstand. Der Dachboden wurde großräumig abgesperrt, Sprengstoffexperten rückten an.
Granate sichergestellt
Vor Ort stellte sich schließlich heraus: Bei dem vermeintlichen Granatenfund handelte es sich um ein Leuchtspurprojektil. Dieses wurde sichergestellt. Weitere verdächtige Gegenstände wurden nicht entdeckt.
Abstand halten und Polizei alarmieren
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Woher das Leuchtspurprojektil stammt und wie lange es bereits auf dem Dachboden lag, ist noch unklar. Die Polizei erinnert aus diesem Anlass daran, verdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial keinesfalls zu berühren oder zu bewegen. Stattdessen sollte man Abstand halten und umgehend den Polizeinotruf 133 oder 112 verständigen.
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