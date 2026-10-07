Rekord! Schweden-Knipser überflügelt Kane und Co.

Überhaupt fühlt er sich in der Nations League offenbar sehr wohl. In den letzten zehn Partien erzielte er 13 Tore und blieb nur ein Mal ohne Treffer. Insgesamt traf er für das Nationalteam in 41 Spielen bisher 25 Mal – auf den Rekord von Zlatan Ibrahimovic (62) fehlen dem 28-Jährigen aber doch noch einige Tore.