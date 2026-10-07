Rekord! Schweden-Knipser überflügelt Kane und Co.

Auch zum Abschluss der ausgedehnten Länderspielpause war Viktor Gyökeres wieder als Torschütze für seine Schweden erfolgreich. Nicht zu Unrecht gilt der Stürmer als „Mister Zuverlässig“ wenn es um die Nations League geht – jetzt hält er auch einen Rekord.
Denn der goldene Treffer von Gyökeres gegen Rumänien (1:0) war einer, der in die Geschichtsbücher der Nations League eingehen wird. Als erster Spieler in der Historie des Wettbewerbs hat der Schwede nämlich in sieben aufeinanderfolgenden Matches jeweils getroffen.
Serie begann vor zwei Jahren
Das gelang bisher weder Cristiano Ronaldo noch Harry Kane oder sonst wem. Es ist eine Serie, die vor zwei Jahren begonnen hat. In Liga C traf der Arsenal-Legionär damals gegen Estland und war seither nicht mehr zu stoppen.
Überhaupt fühlt er sich in der Nations League offenbar sehr wohl. In den letzten zehn Partien erzielte er 13 Tore und blieb nur ein Mal ohne Treffer. Insgesamt traf er für das Nationalteam in 41 Spielen bisher 25 Mal – auf den Rekord von Zlatan Ibrahimovic (62) fehlen dem 28-Jährigen aber doch noch einige Tore.
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