„So eine Woche wie Peking pusht schon enorm“

Begonnen hatte ihr Peking-Abenteuer für Sinja Kraus gar nicht so optimal. „China ist ja eine ganz andere Kultur und anfangs hatte ich etwas Probleme, mich ans Essen zu gewöhnen“, erzählt sie. Doch das war bald verdaut. Am Ende stand mit dem Achtelfinale bei einem WTA-1000-Turnier der größte Erfolg ihrer Karriere, kamen 105.000 Dollar Preisgeld hinzu.