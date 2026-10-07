„So eine Woche wie Peking pusht schon enorm“

In der ersten Saison, in der sie auch die absoluten Eliteturniere bestreiten kann, hat Sinja Kraus sich endgültig in der erweiterten Weltspitze etabliert. Nach dem Achtelfinallauf in Peking wird die Wienerin kommende Woche zwischen Rang 75 und 77 und damit so hoch wie nie stehen. Die Gründe für ihren Höhenflug sind mannigfaltig.
Begonnen hatte ihr Peking-Abenteuer für Sinja Kraus gar nicht so optimal. „China ist ja eine ganz andere Kultur und anfangs hatte ich etwas Probleme, mich ans Essen zu gewöhnen“, erzählt sie. Doch das war bald verdaut. Am Ende stand mit dem Achtelfinale bei einem WTA-1000-Turnier der größte Erfolg ihrer Karriere, kamen 105.000 Dollar Preisgeld hinzu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.