Kopf eingeklemmt: Arbeiter (40) schwer verletzt

Arbeitsunfall am Mittwoch in Graz: Ein 40-Jähriger verletzte sich auf einer Baustelle schwer am Kopf. Die Rettung brachte ihn in das LKH Graz.
Kurz nach 8 Uhr war der 40-Jährige auf einer Baustelle in der Goethestraße mit einem Arbeitskollegen auf einer Scherenhebebühne mit der Montage von Deckenprofilen beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde dabei sein Kopf zwischen der Hebebühne und einer Betondecke eingeklemmt.
Arbeitsinspektorat ermittelt
Sofort alarmierten seine Kollegen die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Grazer in das LKH Graz eingeliefert. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, weitere Erhebungen sind notwendig.
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