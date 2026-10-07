Kopf eingeklemmt: Arbeiter (40) schwer verletzt

Kurz nach 8 Uhr war der 40-Jährige auf einer Baustelle in der Goethestraße mit einem Arbeitskollegen auf einer Scherenhebebühne mit der Montage von Deckenprofilen beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde dabei sein Kopf zwischen der Hebebühne und einer Betondecke eingeklemmt.