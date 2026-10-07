Digitaler Kassabon: Das müssen Kunden jetzt wissen

Der Kassabon in Papierform soll ab sofort ein Auslaufmodell sein: Seit 1. Oktober dürfen Betriebe ihrer Belegpflicht auch digital nachkommen. Basis ist § 132a, Bundesabgabenordnung. Bisher musste ein elektronischer Beleg dem Kunden zugestellt werden, etwa per E-Mail. Jetzt genügt es, wenn der Bon kurz auf einem Display angezeigt wird. Kunden scannen den QR-Code oder fotografieren ihn ab.