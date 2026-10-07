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Digitaler Kassabon: Das müssen Kunden jetzt wissen

Recht beraten
07.10.2026 17:54
Ab 1. Oktober können Unternehmen statt Papierbons auch QR-Code oder einen Link zur Verfügung ...
Ab 1. Oktober können Unternehmen statt Papierbons auch QR-Code oder einen Link zur Verfügung stellen. Das Recht der Kunden auf Papier bleibt aber.(Bild: Krone-Collage/Denys Kurbatov - stock.adobe.com, CandyRetriever - stock.adobe.com)
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Von Silvia Schober

Der Zettel an der Kassa wird zum Auslaufmodell. Seit 1. Oktober dürfen Geschäfte statt des Papierbons einen QR-Code zeigen. Aber Vorsicht: Was Sie jetzt unbedingt wissen sollten, damit Sie bei Umtausch und Garantie nicht leer ausgehen.

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Der Kassabon in Papierform soll ab sofort ein Auslaufmodell sein: Seit 1. Oktober dürfen Betriebe ihrer Belegpflicht auch digital nachkommen. Basis ist § 132a, Bundesabgabenordnung. Bisher musste ein elektronischer Beleg dem Kunden zugestellt werden, etwa per E-Mail. Jetzt genügt es, wenn der Bon kurz auf einem Display angezeigt wird. Kunden scannen den QR-Code oder fotografieren ihn ab.

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