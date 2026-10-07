ÖBB warnt Schüler mit schockierenden Videos

Gerade wurde noch gekichert und getuschelt. Dann beginnt das Video und in den Reihen der Zwölf- und Dreizehnjährigen wird es still. Es erzählt von Jugendlichen, die auf Bahnanlagen ums Leben kommen. Damit es gar nicht so weit kommt, sind die ÖBB an der Schule im vierten Bezirk zu Gast.