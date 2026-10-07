ÖBB warnt Schüler mit schockierenden Videos

Gleise als Abkürzung, Selfies auf dem Waggon oder ein Schritt zu nah an den Bahnsteig: für Kinder und Jugendliche kann das tödlich enden. Mit Vorträgen an Schulen wollen die ÖBB Unfälle verhindern. Die „Krone“ war am Wiedner Gymnasium mit dabei.
Gerade wurde noch gekichert und getuschelt. Dann beginnt das Video und in den Reihen der Zwölf- und Dreizehnjährigen wird es still. Es erzählt von Jugendlichen, die auf Bahnanlagen ums Leben kommen. Damit es gar nicht so weit kommt, sind die ÖBB an der Schule im vierten Bezirk zu Gast.
Sicherheitsbotschafter Herbert Ofner erklärt den Schülern der dritten Klasse eine Stunde lang, worauf sie am Bahnsteig achten müssen. Vier Gefahren stehen im Mittelpunkt.
Sicherheit hat Vorrang
Die erste Gefahr ist die Eisenbahnkreuzung. Ofner betont: „Blinkt hier ein rotes oder gelbes Licht, müsst ihr stehen bleiben.“ Laut Angaben der ÖBB verletzten sich alleine heuer 12 Menschen in Österreich schwer, weil sie sich unerlaubt in den Gleisbauanlagen bewegten.
Zweitens: Die Schüler sollen immer hinter der gelben Sicherheitslinie auf den Zug warten. Außerdem warnt der Leiter des Programms „Sicherheit macht Schule“ vor Stromleitungen und Abkürzungen über die Gleise. Beides ist lebensgefährlich.
Seit 15 Jahren halten Ofner und rund 80 weitere Mitarbeiter der ÖBB diese Vorträge. Letztes Schuljahr waren sie an 22 Schulen in Wien unterwegs und haben vor circa 2.000 Schülern gesprochen.
Mitmachen
Lehrer können ihre Klassen ganz einfach und kostenlos unter sicherheitmachtschule@oebb.at anmelden. Unter allen teilnehmenden Schulen werden in diesem Schuljahr 3 mal 1.000 Euro ÖBB Reisegutscheine verlost.
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