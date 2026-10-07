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Linzer um DTM-Krone

Papa-Preining: „Seine Augen haben sofort geglänzt“

Motorsport
07.10.2026 18:30
Preining als PS-Knirps mit Papa Andreas – nun fährt der Linzer im Porsche um den zweiten ...
Preining als PS-Knirps mit Papa Andreas – nun fährt der Linzer im Porsche um den zweiten DTM-Titel.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Privat)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Porsche-Pilot Thomas Preining kann sich am Wochenende am Hockenheimring nach 2023 erneut zum DTM-Champ krönen. Papa Andreas sprach zuvor mit der „Krone“ über die Anfänge und das Nervenkostüm des Linzers. 

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Mit 23 Punkten Vorsprung geht Thomas Preining im Porsche ab morgen am Hockenheimring ins große Finale der DTM. Sechs Fahrer – theoretisch auch der Viertplatzierte Tiroler Mercedes-Pilot Lucas Auer – können insgesamt noch den Titel holen, die härtesten Konkurrenten für den Linzer sind Maro Engel (Mercedes) und Zweifachchamp Marco Wittmann (BMW).

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