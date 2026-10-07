Papa-Preining: „Seine Augen haben sofort geglänzt“

Mit 23 Punkten Vorsprung geht Thomas Preining im Porsche ab morgen am Hockenheimring ins große Finale der DTM. Sechs Fahrer – theoretisch auch der Viertplatzierte Tiroler Mercedes-Pilot Lucas Auer – können insgesamt noch den Titel holen, die härtesten Konkurrenten für den Linzer sind Maro Engel (Mercedes) und Zweifachchamp Marco Wittmann (BMW).