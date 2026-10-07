Sogar Wirtschaftsminister gegen eigene Paketsteuer

Hattmannsdorfer stehe zwar zur Vereinbarung, aber jede zusätzliche Steuer sei eine Belastung. „Deshalb bin ich kein Freund neuer Abgaben und kein Freund der Paketabgabe.“ Das Ministerium hat ebenso wie die Händler Bedenken, ob sie europarechtlich zulässig ist. „Wenn sie aufgehoben wird, dann fällt die Paketabgabe“, stellt Hattmannsdorfer klar. Der Schutz unserer Betriebe vor Billig-Importen aus China müsse besser anders geregelt werden. Auch die Auswirkung auf die Inflation durch die höheren Preise sei kritisch.