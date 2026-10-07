„Halb du, halb ich“ – Laura Wontorra ist schwanger

Schöne Nachrichten von Laura Wontorra und Riccardo Basile: Das deutsche TV-Traumpaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind.
Die beiden Sport-Moderatoren machten ihr Baby-Glück am Mittwoch auf Instagram öffentlich. „Halb du, halb ich“, schrieb Wontorra zu einem Beitrag.
Ein Mädchen?
Dazu veröffentlichte das Paar ein Ultraschallbild und zeigte kleine rosa Söckchen. Das lässt vermuten, dass Wontorra und Basile ein Mädchen erwarten.
Wie die „Bild“ berichtet, war Wontorra bereits im Sommer schwanger, als sie aus Nordamerika von der Fußball-WM berichtete.
Ihre Beziehung hatten Wontorra und Sky-Moderator Basile erst im Juli offiziell gemacht. Seit Februar sollen die beiden bereits zusammen sein.
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