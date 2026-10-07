„Auf einen Schlag war die Motivation zurück“

Überraschen kann Claudia Riegler kaum noch etwas – außer sie selbst. Die Snowboarderin geht mit 53 Jahren in ihre 32. Weltcupsaison und liebt es weiterhin, ans Limit und darüber hinauszugehen. „Es ist echt unglaublich, was ich noch für eine Freude an dem habe, was ich mache“, sagt die Pongauerin. Mehr noch: Riegler will sich weiterentwickeln. Nach 15 Jahren wechselte sie ihr Material. Stillstand ist keine Option.