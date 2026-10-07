Star-Autor Thomas Brezina und das liebe Geld

Thomas Brezina ist ein Quell von Ideen und Inspirationen, also ist es auch kein Wunder, dass der Star-Autor ein Buch nach dem anderen veröffentlicht. Am Mittwoch präsentierte er „Was dein Geld sagen würde, wenn es sprechen könnte“ in der Münze Österreich in Wien.
Für viele ist Thomas Brezina die fleischgewordene Schreibmaschine – keiner finalisiert mehr Literate als er. Am Mittwoch präsentierte er seinen neuesten Streich „Was dein Geld sagen würde, wenn es sprechen könnte“ in Zusammenarbeit mit der Münze Österreich. Alles im Beisein von Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Nationalbank-Direktor Josef Meichenitsch und Münze Österreich-General Gerhard Starsich.
„Gönne mir etwas Schönes“
Und, Hand aufs Herz, wie tut er sich im Umgang mit dem Mammon? „Ich schaue schon sehr genau darauf. Aber ab und an gönne ich mir etwas Schönes“, so der 62-jährige Star-Autor im „Krone“-Gespräch, „weil nur eine Zahl am Konto – in einem Jahr weißt du nicht mehr, was das für eine Zahl war. Aber wenn du etwas Schönes in der Hand hast, dann weißt du, was es bedeutet.“
Zum Schluss wurde der Erfinder von „Tom Turbo“ selbst noch zum Interviewer, als er uns fragte: „Was haben Ihr Hemd und ein Euro-Schein gemeinsam? Beide sind aus Baumwolle.“ Stimmt! Fehlte eigentlich nur noch Brezinas Anleitung, wie man das eigene gebrauchte Hemd zu Geld machen kann. . .
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