Star-Autor Thomas Brezina und das liebe Geld

„Gönne mir etwas Schönes“

Und, Hand aufs Herz, wie tut er sich im Umgang mit dem Mammon? „Ich schaue schon sehr genau darauf. Aber ab und an gönne ich mir etwas Schönes“, so der 62-jährige Star-Autor im „Krone“-Gespräch, „weil nur eine Zahl am Konto – in einem Jahr weißt du nicht mehr, was das für eine Zahl war. Aber wenn du etwas Schönes in der Hand hast, dann weißt du, was es bedeutet.“