Endlich! Länder nehmen Mogelpackungen ins Visier

Mit dreisten Schrumpf-Tricks werden Preiserhöhungen im Handel vertuscht. Mittlerweile sorgt ein Anti-Mogelpackungsgesetz für Klarheit und konkrete Richtlinien. Die „Taskforce“ der Länder nimmt jetzt den Kampf auf! Verstöße können teuer werden ...
Zielsicher wandern im Supermarkt Nudeln, die gewohnte Packung Chips, Wurst oder Schokolade ins Einkaufswagerl. Auf den ersten Blick scheint alles beim Alten: gleiche Verpackung, ähnlicher Preis. Doch der Teufel steckt im Detail: Denn immer wieder schrumpft nicht der Euro-Betrag, sondern nur der Inhalt.
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