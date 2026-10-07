Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bis 15.000 Euro Strafe

Endlich! Länder nehmen Mogelpackungen ins Visier

Wirtschaft
07.10.2026 19:30
Der Frust der Konsumenten wegen „Shrinkflation“ und Co. ist verständlich.
Der Frust der Konsumenten wegen „Shrinkflation“ und Co. ist verständlich.(Bild: Krone KREATIV/drazen zigic, stock.adobe.com, Mondelez)
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Josef Poyer und Sandra Pichler-Ramsauer

Mit dreisten Schrumpf-Tricks werden Preiserhöhungen im Handel vertuscht. Mittlerweile sorgt ein Anti-Mogelpackungsgesetz für Klarheit und konkrete Richtlinien. Die „Taskforce“ der Länder nimmt jetzt den Kampf auf! Verstöße können teuer werden ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zielsicher wandern im Supermarkt Nudeln, die gewohnte Packung Chips, Wurst oder Schokolade ins Einkaufswagerl. Auf den ersten Blick scheint alles beim Alten: gleiche Verpackung, ähnlicher Preis. Doch der Teufel steckt im Detail: Denn immer wieder schrumpft nicht der Euro-Betrag, sondern nur der Inhalt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.10.2026 19:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Bis 15.000 Euro Strafe
Endlich! Länder nehmen Mogelpackungen ins Visier
339 Aussteller vor Ort
Herbstmesse Treffpunkt für das ganze Land Tirol
„Kein Freund ...“
Sogar Wirtschaftsminister gegen eigene Paketsteuer
Krone Plus Logo
Neu seit Oktober
Digitaler Kassabon: Das müssen Kunden jetzt wissen
Nach Plachutta-Wirbel
Café Engländer sperrt bereits am Donnerstag zu
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine