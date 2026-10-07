Endlich! Länder nehmen Mogelpackungen ins Visier

Zielsicher wandern im Supermarkt Nudeln, die gewohnte Packung Chips, Wurst oder Schokolade ins Einkaufswagerl. Auf den ersten Blick scheint alles beim Alten: gleiche Verpackung, ähnlicher Preis. Doch der Teufel steckt im Detail: Denn immer wieder schrumpft nicht der Euro-Betrag, sondern nur der Inhalt.