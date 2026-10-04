Erste Bank Open in der Marx Halle

Echt. Nah. Direkt.

Ein besonderes Highlight sind die zwei Practice Courts. Hier können Besucher den Stars beim Training über die Schulter schauen und unmittelbar miterleben, wie sie sich auf ihre Matches vorbereiten. Ab Turnierbeginn werden die jeweiligen Trainingszeiten und Courts veröffentlicht. Und mit etwas Glück bleibt es nicht beim Zuschauen: In der #glaubandich Fans & Players-Zone bietet sich die Chance auf ein Autogramm oder Selfie mit den Tennisstars.