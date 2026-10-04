Weltklasse-Tennis, öffentliche Trainings und die Chance auf ein Autogramm oder Selfie: Bei den Erste Bank Open wird die Marx Halle auch 2026 wieder zum Treffpunkt für alle, die ihren Tennisstars besonders nahe sein möchten. Sichern Sie sich Ihre Tickets bei der 1+1 Gratis-Aktion im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Wenn sich Ende Oktober die internationale Tenniselite in Wien versammelt, spielt sich längst nicht alles nur auf dem Centre Court der Wiener Stadthalle ab. Auch in der Marx Halle wartet auf Tennisfans ein abwechslungsreiches Programm – und vor allem die Gelegenheit, die Profis aus nächster Nähe zu erleben.
Echt. Nah. Direkt.
Ein besonderes Highlight sind die zwei Practice Courts. Hier können Besucher den Stars beim Training über die Schulter schauen und unmittelbar miterleben, wie sie sich auf ihre Matches vorbereiten. Ab Turnierbeginn werden die jeweiligen Trainingszeiten und Courts veröffentlicht. Und mit etwas Glück bleibt es nicht beim Zuschauen: In der #glaubandich Fans & Players-Zone bietet sich die Chance auf ein Autogramm oder Selfie mit den Tennisstars.
Mit zwei Match Courts und zwei Practice Courts wird die Marx Halle zur eigenen Tenniswelt. Das Programm startet am 24. Oktober mit Qualifikation, Auslosung und Public Practice. In den folgenden Tagen stehen ATP-Matches sowie Doppel-Begegnungen auf dem Programm.
Inklusiv & inspirierend
Von 29. bis 31. Oktober kehrt außerdem Weltklasse-Rollstuhltennis in die Marx Halle zurück. Mit dabei: Nico Langmann und die besten Rollstuhltennisspieler der Welt.
Abseits der Courts sorgen Padel, Mini-Tennis, DJs und ein vielfältiges kulinarisches Angebot für Unterhaltung und machen den Besuch zu einem Erlebnis für große und kleine Tennisfans.
Matches auf höchstem Niveau erleben, den Profis beim Training zusehen und vielleicht sogar ein Autogramm oder Selfie ergattern: Die Marx Halle bietet die Gelegenheit, seinen Lieblingstennisstars näher zu sein als je zuvor.
Erste Bank Open in der Marx Halle: Tennis-Feeling hautnah erleben
📅 täglich von 24. bis 31. Oktober 2026 ab 11 Uhr
📍MARX HALLE, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien
👉 Ground Tickets kosten 25 Euro, Online-Tickets garantieren einen Sitzplatz.
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Aktion gültig bis inkl. 11.10.2026
Wer bereits ein Erste Bank Open-Ticket für die Wiener Stadthalle besitzt, erhält zudem an einem Tag nach Wahl bei Verfügbarkeit freien Zutritt zur Marx Halle.