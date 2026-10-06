Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden

Influencerin Lisa Mantler (24) ist zum zweiten Mal Mama geworden. „Wir sind so dankbar für die letzten Wochen, in denen wir unsere Kleine kennenlernen durften, unseren Sohn zum liebsten und wildesten großen Bruder werden sahen ... und plötzlich zu viert sind“, schrieb sie auf Instagram.
Dazu postete sie ein Foto von sich, ihrem Ehemann und den beiden gemeinsamen Kindern. Der Beitrag auf Instagram ging am Dienstag online und erhielt im Laufe des Tages mehr als 150.000 Likes. Sie seien „unendlich dankbar für die positive Geburt und für all die Liebe und Unterstützung unserer Freunde und Familie“, schrieb Mantler auf Englisch. „Es ist wild, laut, verrückt, einfach zuckersüß ... und die beste Entscheidung überhaupt.“
Ihre Herzen seien voll, sie würden die „Baby-Bubble“ genießen. Lisa Mantler hatte ihren Ehemann im März 2023 geheiratet. 2024 kam ihr Sohn auf die Welt.
Hier sehen Sie das Posting zur Geburt der Tochter:
Die Influencerin war als Jugendliche gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena mit Videos in den sozialen Medien bekannt geworden. Sie hatten mit kurzen Clips Millionen erreicht. Den Instagram-Account, den Lena inzwischen führt, hatten die beiden gemeinsam aufgebaut. Die Zwillinge haben auch eine gemeinsame Single veröffentlicht und im Europa-Park in Rust die Nickelodeon Kids‘ Choice Awards moderiert. Vor dreieinhalb Jahren gaben die beiden bekannt, getrennte Wege zu gehen.
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