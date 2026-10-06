Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden

Die Influencerin war als Jugendliche gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena mit Videos in den sozialen Medien bekannt geworden. Sie hatten mit kurzen Clips Millionen erreicht. Den Instagram-Account, den Lena inzwischen führt, hatten die beiden gemeinsam aufgebaut. Die Zwillinge haben auch eine gemeinsame Single veröffentlicht und im Europa-Park in Rust die Nickelodeon Kids‘ Choice Awards moderiert. Vor dreieinhalb Jahren gaben die beiden bekannt, getrennte Wege zu gehen.