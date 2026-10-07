Die Sommerschule wurde heuer kaum geschwänzt

War die erstmals für Kinder aus Deutschförderklassen verpflichtende Sommerschule ein Erfolg oder ein Flop? Das Bildungsministerium gab bekannt, dass bundesweit 60.400 Schüler teilnahmen. 15.600 waren dazu verpflichtet, 1133 Schwänzer wurden angezeigt – also rund sieben Prozent. Die Bilanz in Oberösterreich zeigt: Bei 7955 Teilnehmern gab es insgesamt nur 229 Anzeigen.