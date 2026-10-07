Café Engländer sperrt bereits am Donnerstag zu

Nach dem Wirbel um die Übernahme des Wiener Traditionscafés Engländer geht jetzt alles schneller als gedacht. Das Lokal verkündet auf Instagram, dass es bereits am Donnerstag schließt. Ursprünglich hätte der bestehende Betrieb noch bis etwa Mitte Oktober weiterlaufen sollen.
Hintergrund ist die bevorstehende Übernahme durch die Gastronomen Mario Plachutta und Peter Friese. Für Aufsehen sorgte zuletzt allerdings ein Streit zwischen Plachutta und der bisherigen Belegschaft.
Personal will nicht unter Plachutta arbeiten
Wie der „Kurier“ zunächst berichtete und Mitarbeiter gegenüber dem „Standard“ bestätigten, soll es am Montag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Plachutta soll sich lautstark über den Zustand des Lagers beschwert haben.
Mehrere Mitarbeiter erklärten danach, unter dem neuen Betreiber nicht weiterarbeiten zu wollen. Plachuttas Anwalt Georg Röhsner weist die Darstellung allerdings zurück. Er bestreitet gegenüber dem „Standard“, dass sich sein Mandant schlecht benommen oder die Auseinandersetzung vor Gästen stattgefunden habe. Auch von angedrohten Kündigungen könne keine Rede sein.
Am Donnerstag ist vorerst Schluss
Eigentlich hätte das Café Engländer unter der bisherigen Führung noch bis etwa Mitte Oktober geöffnet bleiben sollen. Am Mittwoch wurden die Mitarbeiter laut „Standard“ jedoch darüber informiert, dass bereits am Donnerstag endgültig Schluss ist. Am Nachmittag wurde die Schließung dann auch offiziell auf Instagram verkündet.
Wann das traditionsreiche Café wieder öffnet, ist derzeit noch unklar. Plachutta und Friese hatten bereits im September angekündigt, das Erscheinungsbild des Engländers grundsätzlich erhalten zu wollen. Die bisherige Belegschaft wird allerdings nicht automatisch übernommen. Laut Röhsner stehe es den Mitarbeitern frei, sich bei den neuen Betreibern zu bewerben.
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