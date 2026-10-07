Café Engländer sperrt bereits am Donnerstag zu

Am Donnerstag ist vorerst Schluss

Eigentlich hätte das Café Engländer unter der bisherigen Führung noch bis etwa Mitte Oktober geöffnet bleiben sollen. Am Mittwoch wurden die Mitarbeiter laut „Standard“ jedoch darüber informiert, dass bereits am Donnerstag endgültig Schluss ist. Am Nachmittag wurde die Schließung dann auch offiziell auf Instagram verkündet.