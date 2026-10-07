FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner

Hainbuchner, einer der sechs Stellvertreter von Herbert Kickl im Bund, hat der deutschen Zeitung „Welt“ ein Interview gegeben, es wurde von ihm autorisiert. Er gehe „felsenfest“ davon aus, dass „die FPÖ den nächsten Kanzler in Österreich stellen wird“, sagt er. Ob Kickl das überhaupt werden wolle, will die „Welt“ wissen. „Was soll die Frage?“ erwidert der Landesvize. „Ja, selbstverständlich“. Dann lässt er aufhorchen.