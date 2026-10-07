Kammer-Boss zahlte Millionen für Beratung und PR

Ende Juli stolperte Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck über Postenschacher und Sexismus-Sager, die er in einer bunten Männerrunde zu Protokoll gab. In einem Weinkeller in der Wiener Innenstadt. Und so verwundert es dann auch kaum, dass die Kammer in der Ära Ruck sogar im Genussmagazin Falstaff des PR-Beraters Wolfgang Rosam Inserate schalten ließ. 2023 und 2024. Für je 85.000 Euro. Per Direktvergabe. Das sind nur Details am Rande aus neuen internen Unterlagen, die der „Krone“ vorliegen.