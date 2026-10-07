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Hamas-Massaker 2023

„F*** you, Israel!“: Thunberg bei Palästina-Demo

Ausland
07.10.2026 20:51
Greta Thunberg (Mitte) bei einer Pro-Palästina-Demo Ende August in Dänemark (Archivbild).
Greta Thunberg (Mitte) bei einer Pro-Palästina-Demo Ende August in Dänemark (Archivbild).(Bild: AP/Liselotte Sabroe)
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Von krone.at

Am dritten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel haben am Mittwoch in Berlin HUnderte Menschen für Palästina und gegen den Krieg im Gazastreifen demonstriert. Unter den Demonstrierenden war auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg - begleitet von einem großen Polizeiaufgebot.

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Die (überwiegend jungen Frauen und Männer) versammelten sich am Abend im Stadtteil Kreuzberg und zeigten palästinensische Fahnen und Transparente. Es gab laut Polizei mehrere Festnahmen wegen des Verwendens verbotener Kennzeichen wie etwa von Symbolen der Terrororganisation Hamas.

„Viva, viva Palästina“
In Sprechchören riefen sie: „Viva, viva Palästina“ und „F*** you, Israel“ (siehe Video unten). Auf einem großen Plakat stand „One genocide does not justify another“ (Deutsch: Ein Genozid rechtfertigt nicht den anderen). 

Video: Umstrittene Pro-Palästina-Demo in Berlin mit Greta Thunberg

Gegendemonstranten
Auf der anderen Seite der Straße stand ein Dutzend Menschen mit israelischen Fahnen. Ein Demonstrant trug ein Transparent mit der Aufschrift „Schämt euch“. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

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