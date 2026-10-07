Nach Zwangsräumung: Spanierin (87) gestorben

Investor wollte die Miete um 275 Prozent erhöhen

Maricarmen lebte von einer Pension von rund 1400 Euro und zahlte nach Angaben von „El País“ weiterhin ihre alte Miete und Rechnungen – insgesamt etwa 500 Euro monatlich. Nach Angaben des Mieterverbands wollte ein Investor die Miete der 87-Jährigen um 275 Prozent auf 2650 Euro erhöhen. 2020 teilten ihr die neuen Eigentümer schließlich mit, dass sie ausziehen müsse. Es folgten jahrelange juristische Auseinandersetzungen. Insgesamt soll vier Mal versucht worden sein, die Seniorin aus ihrer Wohnung zu räumen.