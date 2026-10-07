Ex-SPÖ-Stadtvize wechselt fix zum Team Kärnten

Kritik an der Art des Abgangs

Kritik übt Lagger-Pöllinger abschließend an der Art des Abgangs: „Wenn man auf der einen Seite einen respektvollen Umgang einfordert, selbst aber nicht einmal den Mut besitzt, den eigenen Leuten die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, passt das nicht zusammen.“ Das Spittaler SPÖ-Dilemma könnte eine große Chance bergen: „Die Kollegen haben jetzt die Möglichkeit, ihr Team neu aufzustellen. Ich nehme hier viel Motivation wahr. Es kann wieder Ruhe einkehren.“