Über Messis Traurigkeit und den Trotz von Ronaldo

„Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska über den auch sehr traurigen Abschied von Lionel Messi aus Argentiniens Nationalteam und den Trotz von Cristiano Ronaldo bei seinem vorläufigen Abgang aus der portugiesischen Nationalmannschaft.
Eigentlich geht es nicht schöner. Ein Sieg und ein Tor zum Abschied, die Fans feiern dich die ganze Nacht. Und doch war Lionel Messi sicher auch traurig. Es tut schon weh, das letzte Spiel im heiß geliebten Nationalteam zu bestreiten. In deinem Innersten möchtest du immer weitermachen.
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