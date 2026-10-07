Über Messis Traurigkeit und den Trotz von Ronaldo

Eigentlich geht es nicht schöner. Ein Sieg und ein Tor zum Abschied, die Fans feiern dich die ganze Nacht. Und doch war Lionel Messi sicher auch traurig. Es tut schon weh, das letzte Spiel im heiß geliebten Nationalteam zu bestreiten. In deinem Innersten möchtest du immer weitermachen.