Freibad-Familie freut sich schon aufs nächste Jahr

„Nicht unglücklich, wenn Ruhe einkehrt“

Silvia kann man fast täglich im Becken antreffen. „Etwas wehmütig bin ich schon, dass die Saison vorbei ist. Ich weiche aber auf das Hallenbad aus“, so die Schwimmerin. Für Rosalinde ist es vor allem die Gemeinschaft, die das Freibad so besonders macht. „Wir sind hier wie eine große Familie“, erzählt sie Stolz.