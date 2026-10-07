Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Letzter Schwimmtag

Freibad-Familie freut sich schon aufs nächste Jahr

Salzburg
07.10.2026 19:30
Die Stammgäste Hans und Silvia schwimmen ihre letzten Züge für die heurige Freibadsaison.
Die Stammgäste Hans und Silvia schwimmen ihre letzten Züge für die heurige Freibadsaison.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Die Saison in Salzburgs Freibädern ist mit heute endgültig vorbei! Ein allerletztes Mal lockte das Wetter am Mittwoch Badefans noch einmal ins AYA-Bad in der Stadt Salzburg. Stammgäste und die Schwimmgemeinde freuen sich schon jetzt aufs Wiederaufsperren im kommenden Frühling.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein heißer Sommer und die Sehnsucht nach Abkühlung: Für viele Salzburger war das Freibad in den vergangenen Monaten eine Art zweites Zuhause. Insgesamt besuchten heuer knapp 250.000 Menschen die städtischen Freibäder. Am Mittwoch war endgültig Schluss für diese Saison.

Die „Krone“ schaute noch einmal im AYA-Bad (kurz für American Youth Association) vorbei. Um die Mittagszeit zogen an die 20 Leute ihre letzten Bahnen für dieses Jahr unter freiem Himmel.

Rund 20 Schwimmer nutzen die Gelegenheit beim „Krone“- Besuch, um ins kühle Nass zu hüpfen.
Rund 20 Schwimmer nutzen die Gelegenheit beim „Krone“- Besuch, um ins kühle Nass zu hüpfen.(Bild: Markus Tschepp)
Die Arbeiten im Außenbereich laufen, um alles winterfest zu machen. Der Rasen wird ein letztes ...
Die Arbeiten im Außenbereich laufen, um alles winterfest zu machen. Der Rasen wird ein letztes Mal gemäht.(Bild: Markus Tschepp)

Darunter waren viele echte Stammgäste. Einer von ihnen ist Hans. Er war heuer mehr als 280-mal im Bad in der Alpenstraße schwimmen. „Ich bin quasi immer da. Teilweise sogar zwei oder dreimal am Tag“, erzählt er. „Es ist fast schon eine Sucht für mich“, schilderte der Stammgast mit einem Lächeln.

Zitat Icon

Wir sind wie eine Familie. Es ist die Gemeinschaft, die das AYA-Bad so besonders macht. Wenn jemand mal nicht da ist, wird gleich gefragt, ob alles passt.

Rosalinde, Stammgästin

Bild: Markus Tschepp

„Nicht unglücklich, wenn Ruhe einkehrt“
Silvia kann man fast täglich im Becken antreffen. „Etwas wehmütig bin ich schon, dass die Saison vorbei ist. Ich weiche aber auf das Hallenbad aus“, so die Schwimmerin. Für Rosalinde ist es vor allem die Gemeinschaft, die das Freibad so besonders macht. „Wir sind hier wie eine große Familie“, erzählt sie Stolz.

Zoe und Helena war nicht bewusst, dass nun Schluss ist mit dem Draußenbaden.
Zoe und Helena war nicht bewusst, dass nun Schluss ist mit dem Draußenbaden.(Bild: Markus Tschepp)

Nicht bewusst war Zoe und Helena, dass der nach dem Badetag für heuer Schluss ist. „Wir wollten das schöne Wetter noch ausnutzen“, sagen die Studentinnen.

Lesen Sie auch:
Gerade in diesem hitzereichen Sommer erfreuten sich die städtischen Freibäder großer ...
Viertelmillion Gäste
Stadt Salzburg: Freibäder knacken Besucherrekord
21.09.2026
Krone Plus Logo
Nach „Krone“-Bericht
AYA-Bad bekommt jetzt Sichtschutz gegen Spanner
23.11.2023

Während die letzten Aufräumarbeiten im Außengelände laufen, zieht Betriebsleiter Michael Hofer Bilanz: „Es war heuer wirklich viel los. Ich bin nicht unglücklich, wenn etwas Ruhe einkehrt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
07.10.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
467.644 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
203.616 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
131.325 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1558 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1264 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1192 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf