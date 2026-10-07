Freibad-Familie freut sich schon aufs nächste Jahr

Die Saison in Salzburgs Freibädern ist mit heute endgültig vorbei! Ein allerletztes Mal lockte das Wetter am Mittwoch Badefans noch einmal ins AYA-Bad in der Stadt Salzburg. Stammgäste und die Schwimmgemeinde freuen sich schon jetzt aufs Wiederaufsperren im kommenden Frühling.
Ein heißer Sommer und die Sehnsucht nach Abkühlung: Für viele Salzburger war das Freibad in den vergangenen Monaten eine Art zweites Zuhause. Insgesamt besuchten heuer knapp 250.000 Menschen die städtischen Freibäder. Am Mittwoch war endgültig Schluss für diese Saison.
Die „Krone“ schaute noch einmal im AYA-Bad (kurz für American Youth Association) vorbei. Um die Mittagszeit zogen an die 20 Leute ihre letzten Bahnen für dieses Jahr unter freiem Himmel.
Darunter waren viele echte Stammgäste. Einer von ihnen ist Hans. Er war heuer mehr als 280-mal im Bad in der Alpenstraße schwimmen. „Ich bin quasi immer da. Teilweise sogar zwei oder dreimal am Tag“, erzählt er. „Es ist fast schon eine Sucht für mich“, schilderte der Stammgast mit einem Lächeln.
Wir sind wie eine Familie. Es ist die Gemeinschaft, die das AYA-Bad so besonders macht. Wenn jemand mal nicht da ist, wird gleich gefragt, ob alles passt.
Rosalinde, Stammgästin
Bild: Markus Tschepp
„Nicht unglücklich, wenn Ruhe einkehrt“
Silvia kann man fast täglich im Becken antreffen. „Etwas wehmütig bin ich schon, dass die Saison vorbei ist. Ich weiche aber auf das Hallenbad aus“, so die Schwimmerin. Für Rosalinde ist es vor allem die Gemeinschaft, die das Freibad so besonders macht. „Wir sind hier wie eine große Familie“, erzählt sie Stolz.
Nicht bewusst war Zoe und Helena, dass der nach dem Badetag für heuer Schluss ist. „Wir wollten das schöne Wetter noch ausnutzen“, sagen die Studentinnen.
Während die letzten Aufräumarbeiten im Außengelände laufen, zieht Betriebsleiter Michael Hofer Bilanz: „Es war heuer wirklich viel los. Ich bin nicht unglücklich, wenn etwas Ruhe einkehrt.“
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