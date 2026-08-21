Österreich „abhängig“ von Atomstrom aus Frankreich

Christiner, dessen Unternehmen das Stromsystem in Österreich steuert, liefert harte Zahlen: Während Deutschland nachts rund 5000 Megawatt (MW) importiert, sind es bei Österreich zwischen 2000 und 3000 MW. Italien liegt sogar bei 6000 MW. „Das ist die nüchterne Wahrheit“, so Christiner. Dabei handle es sich nicht um einen Ausnahmezustand. „Wir importieren im Winter sogar mehr als im Sommer“, sagt der APG-Chef. Gerade in den kalten, nebeligen Wintermonaten, wenn die Sonne kaum scheint und die Photovoltaik auslässt, wird die Lücke noch größer. Aber auch in der jüngsten Dürreperiode mit weniger Wasserkraft ist der Bedarf nach Atomstrom gestiegen.