Peinlicher Fehler: Maradona-Prozess unterbrochen

Der Prozess wurde für eine Woche ausgesetzt. Das Gericht ordnete laut argentinischen Medienberichten die Beschlagnahmung der tatsächlichen Krankenakte an. Wenige Wochen vor seinem Tod hatte sich Maradona einer Gehirnoperation unterzogen. Nach Einschätzung der Ermittler waren bei der häuslichen Pflege des gesundheitlich schwer angeschlagenen Weltmeisters von 1986 massive Fehler gemacht worden. Mehrere Ärzte und Pfleger müssen sich in San Isidro nördlich von Buenos Aires vor Gericht verantworten.