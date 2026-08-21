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Peinlicher Fehler: Maradona-Prozess unterbrochen

Fußball International
21.08.2026 11:04
Der Prozess um den Tod von Diego Maradona wurde unterbrochen.
Der Prozess um den Tod von Diego Maradona wurde unterbrochen.(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wegen mutmaßlich vertauschter Nierentests ist der Prozess um den Tod von der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona um eine Posse reicher. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der Prozess unterbrochen.

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Demnach wurden dem am 25. November 2020 an einem Herzinfarkt gestorbenen Maradona versehentlich Untersuchungen zugeordnet, die in Wirklichkeit seinem Vater gehörten. Maradonas Vater, der ebenfalls Diego hieß, war bereits 2015 gestorben.

Fußball-Legende Diego Maradona (re.) gemeinsam mit seinem Vater
Fußball-Legende Diego Maradona (re.) gemeinsam mit seinem Vater(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Der Prozess wurde für eine Woche ausgesetzt. Das Gericht ordnete laut argentinischen Medienberichten die Beschlagnahmung der tatsächlichen Krankenakte an. Wenige Wochen vor seinem Tod hatte sich Maradona einer Gehirnoperation unterzogen. Nach Einschätzung der Ermittler waren bei der häuslichen Pflege des gesundheitlich schwer angeschlagenen Weltmeisters von 1986 massive Fehler gemacht worden. Mehrere Ärzte und Pfleger müssen sich in San Isidro nördlich von Buenos Aires vor Gericht verantworten.

Erster Prozess für nichtig erklärt
Die Staatsanwaltschaft wirft Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und einem Psychologen, einem weiteren Arzt, der medizinischen Koordinatorin der Krankenversicherung und zwei Pflegern Totschlag vor. Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren. Gegen eine weitere Krankenschwester wird in einem abgetrennten Prozess verhandelt.

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Das Verfahren musste neu aufgerollt werden, nachdem ein erster Prozess im vergangenen Jahr nach 21 Verhandlungstagen für nichtig erklärt worden war. Auslöser für den Abbruch des Verfahrens war die Suspendierung einer Richterin der dreiköpfigen Kammer wegen ihrer Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess.

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