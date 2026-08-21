Camper stürzt am Weg zum „Klo“ 30 Meter über Hang

Fehltritt endete fatal

Übernachtet wurde in einem Zelt. Und als der 69-Jährige am Abend seine Notdurft verrichten und sich hierfür offenbar ein ruhiges Platzerl suchen wollte, kam es zum folgenschweren Fehltritt. Der Rentner stürzte über einen steilen, teils felsigen Abhang und blieb rund 30 Meter unterhalb im Bereich einer Straße schwerst verletzt liegen.