Camper stürzt am Weg zum „Klo“ 30 Meter über Hang

Dramatischer Unfall Donnerstagabend im Tiroler Zillertal! Ein 69-jähriger deutscher Camper ist am Weg zum „Bieseln“ 30 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Der Bayer musste nach erfolgter Erstversorgung mit dem Notarzthelikopter in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Zu dem verheerenden Unfall kam es gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Finkenberg. Der 69-Jährige aus Bayern befand sich dort gemeinsam mit einem Landsmann (64) – wohl aufgrund eines am Wochenende dort stattfindenden Konzerts der Schürzenjäger.
Fehltritt endete fatal
Übernachtet wurde in einem Zelt. Und als der 69-Jährige am Abend seine Notdurft verrichten und sich hierfür offenbar ein ruhiges Platzerl suchen wollte, kam es zum folgenschweren Fehltritt. Der Rentner stürzte über einen steilen, teils felsigen Abhang und blieb rund 30 Meter unterhalb im Bereich einer Straße schwerst verletzt liegen.
Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann dort auffinden und noch vor Ort medizinisch erstversorgen. Anschließend wurde der Schwerstverletzte zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Großaufgebot an Einsatzkräften
An der Rettungsaktion waren 18 Mitglieder der Bergrettung, das Rote Kreuz Tux sowie die Crew des Notarzthubschraubers Martin 7 beteiligt. Auch eine Polizeistreife war im Einsatz.
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