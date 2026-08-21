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559 Millionen-Kader

Glasner: „Hier ist es mit der Anonymität vorbei“

Fußball International
21.08.2026 06:05
Oliver Glasner ist seit dieser Saison Trainer bei Nottingham.
Oliver Glasner ist seit dieser Saison Trainer bei Nottingham.(Bild: AP/Nigel French)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Oliver Glasner sprach vor dem Anpfiff der Premier League im „Krone“-Interview über seinen neuen Trainerjob bei Nottingham Forest, die Unterschiede zu London, seinen unberechenbaren Chef und die Ziele mit seinem 559-Millionen-Euro-Kader.

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Herr Glasner, haben Sie sich in Nottingham schon eingelebt?
Am Trainingsgelände ganz sicher. Aber ich hatte letzte Woche erst zum zweiten Mal für ein Abendessen in der Stadt Zeit. Natürlich waren wir in der Saison-Vorbereitung auch für zwei Wochen in einem Camp in Portugal. Ansonsten bin ich aber den ganzen Tag am Gelände.

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