Glasner: „Hier ist es mit der Anonymität vorbei“

Oliver Glasner sprach vor dem Anpfiff der Premier League im „Krone“-Interview über seinen neuen Trainerjob bei Nottingham Forest, die Unterschiede zu London, seinen unberechenbaren Chef und die Ziele mit seinem 559-Millionen-Euro-Kader.
Herr Glasner, haben Sie sich in Nottingham schon eingelebt?
Am Trainingsgelände ganz sicher. Aber ich hatte letzte Woche erst zum zweiten Mal für ein Abendessen in der Stadt Zeit. Natürlich waren wir in der Saison-Vorbereitung auch für zwei Wochen in einem Camp in Portugal. Ansonsten bin ich aber den ganzen Tag am Gelände.
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