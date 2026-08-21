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Sportkrone Inside

Der Kampf um Europa – Premier League Saisonauftakt

Podcast
21.08.2026 11:22
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Zur 50. Ausgabe von „Sportkrone Inside“ fokussieren wir uns auf die Playoff-Hinspiel-Ergebnisse der österreichischen Vertreter. Rapid und Salzburg erarbeiten sich eine gute Ausgansglage, die Austria und der LASK werden ihr Duell wohl verlieren. Außerdem erfolgt heute Abend der Start der Premier League, wo gleich neun neue Trainer an den Start gehen werden.

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