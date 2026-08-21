Heim schließt: „Schlag ins Gesicht der Studenten“

Benedikt Hofer zog im Herbst 2019 in das Studentenheim in der Billrothgasse ein. Das Zimmer um unter 300 Euro monatlich ermöglichte ihm als Student in erster Generation, sein Elternhaus in Gröbming hinter sich zu lassen. Während sich über die Jahre viele Mitbewohner eine WG suchten, blieb der 27-Jährige bis heute in der Gemeinschaft am Fuße der Med Uni, „die sich wie eine zweite Familie anfühlt“.