Heim schließt: „Schlag ins Gesicht der Studenten“

Mit der Heimschließung auf der Ries verschwindet einer der letzten leistbaren Wohnräume für Studenten in Graz. Benedikt Hofer, ein langjähriger Bewohner, muss sich von seiner „zweiten Familie“ verabschieden. Die ÖH erreichen wegen der hohen Wohnkosten laufend Härtefälle, berichtet die Vorsitzende Valentina Simschitz.
Benedikt Hofer zog im Herbst 2019 in das Studentenheim in der Billrothgasse ein. Das Zimmer um unter 300 Euro monatlich ermöglichte ihm als Student in erster Generation, sein Elternhaus in Gröbming hinter sich zu lassen. Während sich über die Jahre viele Mitbewohner eine WG suchten, blieb der 27-Jährige bis heute in der Gemeinschaft am Fuße der Med Uni, „die sich wie eine zweite Familie anfühlt“.
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