Fünf Vermisste nach Großbrand in Graubünden

Acht Verletzte evakuiert

14 Personen konnten das brennende Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Darunter befanden sich acht Verletzte, zwei davon schwer. Rettungsteams aus Mittelbünden, Chur, Schiers und Surselva sowie eine Rega-Crew kümmerten sich um die Notfallversorgung und transportierten die Verletzten in die Spitäler Chur, Thusis, Ilanz und Zürich.