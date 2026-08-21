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100 Einsatzkräfte

Fünf Vermisste nach Großbrand in Graubünden

Vorarlberg
21.08.2026 11:11
Das Feuer dürfte im zweiten Stock ausgebrochen sein.
Das Feuer dürfte im zweiten Stock ausgebrochen sein.(Bild: Kantonspolizei Graubünden)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Flammendes Inferno im benachbarten Thusis (Kanton Graubünden/Schweiz): In der Nacht auf Freitag stand ein Restaurant mit Wohnungen in Vollbrand. Das Feuer forderte acht Verletzte – fünf Personen werden vermisst.

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Kurz nach Mitternacht wurde die Kantonspolizei Graubünde zu einem Brand in einem Gebäude mit Restaurant und darüberliegenden Wohnungen gerufen. Ersten Informationen zufolge soll das Feuer im zweiten Geschoß ausgebrochen sein.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz.(Bild: Kantonspolizei Graubünden)

Treppenhaus eingestürzt: Feuerwehr musste Dach öffnen
Weil das Treppenhaus einstürzte, mussten die Einsatzkräfte das Dach mittels Kran öffnen, um ins Innere zu gelangen. Knapp einhundert Feuerwehrleute von Thusis, Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie und Albula kämpften gegen die Flammen an – die Löscharbeiten dauerten noch an.

Luftaufnahme des Brandorts.
Luftaufnahme des Brandorts.(Bild: Kantonspolizei Graubünden)

Acht Verletzte evakuiert
14 Personen konnten das brennende Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Darunter befanden sich acht Verletzte, zwei davon schwer. Rettungsteams aus Mittelbünden, Chur, Schiers und Surselva sowie eine Rega-Crew kümmerten sich um die Notfallversorgung und transportierten die Verletzten in die Spitäler Chur, Thusis, Ilanz und Zürich.

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Fünf Bewohner vermisst
Tragisch: Fünf Personen werden noch immer vermisst. Das Careteam Grischun betreute Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte mit vier Mitarbeitern. Die Gemeinde Thusis organisierte Unterkunft und Verpflegung. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zur Brandursache.

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