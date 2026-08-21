Fünf Vermisste nach Großbrand in Graubünden

Flammendes Inferno im benachbarten Thusis (Kanton Graubünden/Schweiz): In der Nacht auf Freitag stand ein Restaurant mit Wohnungen in Vollbrand. Das Feuer forderte acht Verletzte – fünf Personen werden vermisst.
Kurz nach Mitternacht wurde die Kantonspolizei Graubünde zu einem Brand in einem Gebäude mit Restaurant und darüberliegenden Wohnungen gerufen. Ersten Informationen zufolge soll das Feuer im zweiten Geschoß ausgebrochen sein.
Treppenhaus eingestürzt: Feuerwehr musste Dach öffnen
Weil das Treppenhaus einstürzte, mussten die Einsatzkräfte das Dach mittels Kran öffnen, um ins Innere zu gelangen. Knapp einhundert Feuerwehrleute von Thusis, Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie und Albula kämpften gegen die Flammen an – die Löscharbeiten dauerten noch an.
Acht Verletzte evakuiert
14 Personen konnten das brennende Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Darunter befanden sich acht Verletzte, zwei davon schwer. Rettungsteams aus Mittelbünden, Chur, Schiers und Surselva sowie eine Rega-Crew kümmerten sich um die Notfallversorgung und transportierten die Verletzten in die Spitäler Chur, Thusis, Ilanz und Zürich.
Fünf Bewohner vermisst
Tragisch: Fünf Personen werden noch immer vermisst. Das Careteam Grischun betreute Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte mit vier Mitarbeitern. Die Gemeinde Thusis organisierte Unterkunft und Verpflegung. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zur Brandursache.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.