„Auf dem Eis gibt es keine Freunde mehr!“

Auch an diesem Wochenende steht Zell am See wieder im Zeichen des Eishockeysports. Beim alljährlichen Salute-Turnier gastieren neben Salzburg auch München, Pardubice und Biel. Die Letang-Crew trifft am Abend ausgerechnet auf den Schwesterklub aus der bayerischen Landeshauptstadt.
Wenn Red Bull Salzburg auf Red Bull München trifft, ist ohnehin jede Menge Feuer in der Partie. Das konzerninterne Duell im Halbfinale des beim heute startenden Salute-Turnier in Zell am See ist zweifellos das große Highlight. Für Neo-Salzburger Adam Brooks und Neu-Münchner Lucas Thaler ist das Kräftemessen der beiden „Eishockey-Geschwister“ noch einmal mehr besonders.
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