Parlamentswahl in Serbien wird vorgezogen

Vucic könnte Ministerpräsident werden

Laut Analystinnen und Analysten könnte Vucic bei einem Wahlsieg seiner Partei das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Serbien ist EU-Beitrittskandidat. Aus Brüssel kommt Kritik an der Rechtsstaatlichkeit, wozu auch die Bedingungen für freie und faire Wahlen gehören. Zudem müssten Korruption und organisierte Kriminalität bekämpft sowie die Außenpolitik an die der EU angepasst werden, hieß es. Das Land hält auch enge Beziehungen zu Russland und China.