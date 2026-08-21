Perfekt: Rapid holt „großes Talent“ vom FC Bayern

Ein Mann für die Zukunft! Bundesliga-Tabellenführer Rapid sichert sich die Dienste von Mittelfeldakteur Leonhard Richert. Der 16-Jährige kommt aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München.
„Es freut mich sehr, dass wir mit Leonhard ein großes Talent vom FC Bayern München verpflichten konnten. Ich bin schon gespannt auf seine Entwicklung in unserer U18“, freut sich Geschäftsführer Steffen Hofmann.
Richert unterschreibt in Wien-Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2029.
„Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt“
„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt“, betont der Jungspund aus Deutschland. Nachsatz: „Wir wollen gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen und dafür werde ich alles geben.“
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