Perfekt: Rapid holt „großes Talent“ vom FC Bayern

„Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt“

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt“, betont der Jungspund aus Deutschland. Nachsatz: „Wir wollen gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen und dafür werde ich alles geben.“