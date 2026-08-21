Kind rief: „Mama, warum machst du das mit mir?“

Das Erlebte macht Peter Gamsjäger im „Krone“-Gespräch hörbar noch zu schaffen. Der Koch aus Bad Aussee (Stmk.) wurde zum Lebensretter, als in Bad Goisern (OÖ) eine Mutter mit dem Messer auf ihre Tochter einstach. „Mama, warum machst du das mit mir?“, hörte er die 13-Jährige rufen, als er sie nach draußen zerrte.