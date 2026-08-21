Gasexplosion in Ferienhütte: Urlauber im Spital

Der Vorfall in der Ferienhütte in Scheffau ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr. Eine 30-jährige Deutsche und ein Landsmann (33) erlitten laut Polizei leichte Verletzungen im Gesicht. Den beiden sei es noch gelungen, den nach der Gasexplosion entstandenen Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.