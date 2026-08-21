Gasexplosion in Ferienhütte: Urlauber im Spital

Schock-Erlebnis für deutsche Urlauber im Tiroler Unterland! In einer Wochenendhütte in Scheffau ist es am Donnerstagabend zu einem Gasaustritt mit anschließender Explosion und einem Brand gekommen. Es gab mindestens zwei Verletzte. Vorsorglich wurden alle sechs Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert.
Der Vorfall in der Ferienhütte in Scheffau ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr. Eine 30-jährige Deutsche und ein Landsmann (33) erlitten laut Polizei leichte Verletzungen im Gesicht. Den beiden sei es noch gelungen, den nach der Gasexplosion entstandenen Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.
Alle Urlauber vorsorglich ins Krankenhaus
Insgesamt hielten sich zu diesem Zeitpunkt sechs Urlauber in dem Gebäude auf. Sie wurden allesamt vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Technischer Defekt bei Gastherme
Laut dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürfte das Gas aufgrund eines technischen Defekts aus einer Gastherme ausgetreten sein. Im Einsatz standen die Feuerwehr Scheffau, die Rettung und die Polizei.
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